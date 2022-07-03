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İzmir'in iki farklı bölgesinde orman yangını
Ödemiş ve Seferihisar ilçelerinde bilinmeyen nedenle orman yangını çıktı. Ekipler, yoğun müdahale sonucunda yangımları kontrol altına aldı.
- 03.07.2022 - 15:48
İzmir'in Ödemiş ilçesi Birgi Mahalesi'ndeki ormanlık alanda saat 14.00 sularında yangın çıktı.
Bilinmeyen nedenle çıkan yangın, vatadaşlar tarafından ekiplere bildirildi.
Havadan müdahale edildi
Yangın bölgesine, İzmir Orman Bölge Müdürlüğü’ne bağlı 4 helikopter, 3 uçak ve 20 arazöz sevk edildi.
Dalaman'dan ek uçak gönderildi
Öte yandan, Muğla'nın Dalaman ilçesinden 1 yangın uçağının daha bölgeye sevk edildiği öğrenildi.
Seferihisar'da yangın
Seferihisar Beyler Barajı mevkisindeki orman yangını ise saat 14.30 sıralarında çıktı. Bölgeye İzmir Orman Bölge Müdürlüğü’ne bağlı 3 helikopter, 2 uçak ve 12 arazöz sevk edildi.
Ekiplerin Seferihisar'daki yangını büyük oranda kontrol altına aldığı belirtildi. Yangınlara havadan ve karadan müdahale sürüyor.