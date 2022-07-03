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    İzmir'in iki farklı bölgesinde orman yangını

    Ödemiş ve Seferihisar ilçelerinde bilinmeyen nedenle orman yangını çıktı. Ekipler, yoğun müdahale sonucunda yangımları kontrol altına aldı.
    • 03.07.2022 - 15:48
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    İzmir'in iki farklı bölgesinde orman yangını

    İzmir'in Ödemiş ilçesi Birgi Mahalesi'ndeki ormanlık alanda saat 14.00 sularında yangın çıktı.

    Bilinmeyen nedenle çıkan yangın, vatadaşlar tarafından ekiplere bildirildi.

    Havadan müdahale edildi

    Yangın bölgesine, İzmir Orman Bölge Müdürlüğü’ne bağlı 4 helikopter, 3 uçak ve 20 arazöz sevk edildi.

    Dalaman'dan ek uçak gönderildi

    Öte yandan, Muğla'nın Dalaman ilçesinden 1 yangın uçağının daha bölgeye sevk edildiği öğrenildi.

    Seferihisar'da yangın

    Seferihisar Beyler Barajı mevkisindeki orman yangını ise saat 14.30 sıralarında çıktı. Bölgeye İzmir Orman Bölge Müdürlüğü’ne bağlı 3 helikopter, 2 uçak ve 12 arazöz sevk edildi.

    Ekiplerin Seferihisar'daki yangını büyük oranda kontrol altına aldığı belirtildi. Yangınlara havadan ve karadan müdahale sürüyor.

    İzmir in iki farklı bölgesinde orman yangını #1


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