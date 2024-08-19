İzmirli çift 25 yıl boyunca evlerinde çöp biriktirdi Karşıyaka'da 25 yıl boyunca evlerinde çöp biriktiren çiftin dairesine giden belediye ekipleri, 4 gün boyunca yaptıkları çalışmalar ile evden 10 kamyon çöp çıkarttı.

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İHA

İzmir'de yaşanan çöp ev skandalı, ev sahibinin ölmesiyle ortaya çıktı.

Karşıyaka ilçesi Bahriye Üçok Mahallesi’nde yaşayan Aynur ve Nevzat D. çifti, 25 yıl boyunca evlerinin tüm odalarını çöple doldurdu.

Nevzat D.’nin vefatının ardından eve gelen komşular, çöp evin durumunu görünce belediye ekiplerine haber verdi.

ÇÖP EVİ GÖRENLER ŞAŞKINA DÖNDÜ

İhbar üzerine adrese gelen polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri, dairenin içerisine girdiklerinde gördükleri çöplerden dolayı şaşkına döndü.

Savcının da olay yerine gelerek yaptığı incelemelerin ardından merhumun cansız bedeni, İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

EVİ TEMİZLEMEYE İKNA ETTİLER

Adeta adım atacak yerin olmadığı çöp ev için mahalle muhtarı da devreye girerek Aynur D.’yi çöplerin atılması konusunda ikna etti.

Bunun üzerine yine muhtar tarafından ev dezenfekte ettirildi. Ardından adrese gelen Karşıyaka Belediyesi ekipleri, giydikleri özel kıyafet ve taktıkları maskelerle birlikte evin içerisinde hummalı bir çalışma başlattı.

10 KAMYON ÇÖP 4 GÜNDE TEMİZLENDİ

Çöpleri evden çıkarma işlemleri 4 gün boyunca sürerken, bu süre zarfında ise 10 kamyon çöp çıktı.

Yapılan çalışmaların ardından ev çöpten arındırılırken, çalışmalara şahit olan mahalle sakinleri ise gördükleri manzara karşısında adeta hayrete düştü.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)