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    İzmirli müzisyen, silahlı saldırıda hayatını kaybetti

    Buca ilçesinde, müzisyen Şener Esen, kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce tabanca ile açılan ateş sonucu hayatını kaybetti.
    • DHA
    • 04.02.2022 - 06:26
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    İzmirli müzisyen, silahlı saldırıda hayatını kaybetti

    İzmir'in Buca ilçesine bağlı Yiğitler Mahallesi 337 sokakta, müzisyenlik yaparak geçimini sağladığı belirtilen Şener Esen(42), kimliği belirsiz kişi veya kişilerce tabanca açılan ateş sonucu ağır yaralandı.

    HASTANEDE KURTARILAMADI

    Esen, kanlar içinde yere yığılırken, silah seslerini duyan çevredeki vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Esen, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Buca Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan Esen, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılmadı. Esen'in cansız bedeni, savcının incelemesinin ardından otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

    İzmirli müzisyen, silahlı saldırıda hayatını kaybetti #1

    ZANLI YADA ZANLILAR ARANIYOR

    Öte yandan, Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Cinayet Büro Amirliği ekipleri, olayla ilgili soruşturma başlattı. Polis, silahlı saldırı sonrası kaçan şüpheli ya da şüphelilerin yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor.

     

     

    İzmirli müzisyen, silahlı saldırıda hayatını kaybetti #2

    İzmirli müzisyen, silahlı saldırıda hayatını kaybetti #3

    İzmirli müzisyen, silahlı saldırıda hayatını kaybetti #4


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