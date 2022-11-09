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    İzmit Körfezi'ni kirleten gemiye 4 milyon 176 bin lira ceza

    İzmit Körfezi üzerinde deniz uçağıyla yapılan denetimler sırasında, suyu kirlettiği belirlenen gemiye yönelik 4 milyon 176 bin lira ceza kesildi.
    • 09.11.2022 - 16:16
    • Güncelleme : 09.11.2022 - 16:19
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    İzmit Körfezi'ni kirleten gemiye 4 milyon 176 bin lira ceza

    Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığı'nın deniz uçağı ile İzmit Körfezi üzerinde yaptığı denetimlerde, geminin suya petrol türevi atıklarını bıraktığı belirlendi.

    Kirlilik, havadan drone ile görüntülendi.

    4 milyon 176 bin lira ceza kesildi

    Ekipler, İzmit açıklarındaki gemiden numuneler alarak, Komorlar bandıralı kuru yük gemisine 4 milyon 176 bin lira ceza kesti.

    AA'nın haberine göre kirliliğin yaşandığı bölgede temizlik çalışması başlatıldı.

    İzmit Körfezi ni kirleten gemiye 4 milyon 176 bin lira ceza #1

    İzmit Körfezi ni kirleten gemiye 4 milyon 176 bin lira ceza #2


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