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İzmit Körfezi'ni kirleten gemiye 4 milyon 176 bin lira ceza

İzmit Körfezi'ni kirleten gemiye 4 milyon 176 bin lira ceza

İzmit Körfezi üzerinde deniz uçağıyla yapılan denetimler sırasında, suyu kirlettiği belirlenen gemiye yönelik 4 milyon 176 bin lira ceza kesildi.