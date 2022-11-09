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- İzmit Körfezi'ni kirleten gemiye 4 milyon 176 bin lira ceza
İzmit Körfezi'ni kirleten gemiye 4 milyon 176 bin lira ceza
İzmit Körfezi üzerinde deniz uçağıyla yapılan denetimler sırasında, suyu kirlettiği belirlenen gemiye yönelik 4 milyon 176 bin lira ceza kesildi.
- 09.11.2022 - 16:16
- Güncelleme : 09.11.2022 - 16:19
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığı'nın deniz uçağı ile İzmit Körfezi üzerinde yaptığı denetimlerde, geminin suya petrol türevi atıklarını bıraktığı belirlendi.
Kirlilik, havadan drone ile görüntülendi.
4 milyon 176 bin lira ceza kesildi
Ekipler, İzmit açıklarındaki gemiden numuneler alarak, Komorlar bandıralı kuru yük gemisine 4 milyon 176 bin lira ceza kesti.
AA'nın haberine göre kirliliğin yaşandığı bölgede temizlik çalışması başlatıldı.