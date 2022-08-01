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    İzmit Körfezi'ni kirleten gemiye 8 milyon 415 bin lira ceza

    Gemiden denize petrol türevi madde sızdığını tespit eden Çevre Koruma Başkanlığı ekipleri, temizlik çalışması başlattı. Ekipler gemiye de, 8 milyon 415 bin 508 lira para cezası kesildi
    • 01.08.2022 - 11:25
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    İzmit Körfezi'ni kirleten gemiye 8 milyon 415 bin lira ceza

    Kocaeli Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığı ekipleri, Dilovası mevkisinde denetim gerçekleştirdi.

    Petrol türevi madde sızdı

    AA'nın haberine göre bir limanda demirli Marshall Adaları bandıralı "Roadrunner" adlı kuru yük gemisinden denize petrol türevi madde sızdığı tespit edildi.

    8 milyon 415 bin 508 lira para cezası

    Gemi etrafında önlemler alan ekipler, denizde temizlik çalışması başlattı.

    İzmit Körfezi'ni kirlettiği gerekçesiyle gemiye, 8 milyon 415 bin 508 lira para cezası kesildi.


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