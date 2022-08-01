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- İzmit Körfezi'ni kirleten gemiye 8 milyon 415 bin lira ceza
İzmit Körfezi'ni kirleten gemiye 8 milyon 415 bin lira ceza
Gemiden denize petrol türevi madde sızdığını tespit eden Çevre Koruma Başkanlığı ekipleri, temizlik çalışması başlattı. Ekipler gemiye de, 8 milyon 415 bin 508 lira para cezası kesildi
- 01.08.2022 - 11:25
Kocaeli Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığı ekipleri, Dilovası mevkisinde denetim gerçekleştirdi.
Petrol türevi madde sızdı
AA'nın haberine göre bir limanda demirli Marshall Adaları bandıralı "Roadrunner" adlı kuru yük gemisinden denize petrol türevi madde sızdığı tespit edildi.
8 milyon 415 bin 508 lira para cezası
Gemi etrafında önlemler alan ekipler, denizde temizlik çalışması başlattı.
İzmit Körfezi'ni kirlettiği gerekçesiyle gemiye, 8 milyon 415 bin 508 lira para cezası kesildi.