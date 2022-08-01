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İzmit Körfezi'ni kirleten gemiye 8 milyon 415 bin lira ceza

İzmit Körfezi'ni kirleten gemiye 8 milyon 415 bin lira ceza

Gemiden denize petrol türevi madde sızdığını tespit eden Çevre Koruma Başkanlığı ekipleri, temizlik çalışması başlattı. Ekipler gemiye de, 8 milyon 415 bin 508 lira para cezası kesildi