İzmit'te amcasını darbeden adam kuzeni tarafından öldürüldü

İzmit'te amcasını darbeden adam kuzeni tarafından öldürüldü

Bahçede çalışan amcasını darbeden adam kuzeni tarafından silahlı saldırıya uğrayarak hayatını kaybetti.

İzmit'te, dün öğle saatlerinde bahçede çalışan 63 yaşındaki Hasan Tescan ile yeğeni Soner Tezcan arasında tartışma çıktı.

Tartışmanın büyümesiyle Soner Tezcan, amcası Hasan Tezcan'a darbetti.

Bağrışmaları duyarak pencereye çıkan Tamer Tezcan, babasına saldıran kuzenini görünce tabanca ile 5 el ateş etti.

Yaralı hayatını kaybetti

Ağır yaralanan Soner Tezcan, kaldırıldığı hastanede kurtarılamadı.

Polis tarafından gözaltına alınan Tamer Tezcan'ın ifadesinde, kuzeninin psikolojik sorunları olduğunu iddia etti.

"Düşünmeden ateş ettim"

Olay anını anlatan Tamer Tezcan, kuzeninin babasına saldırdığını görünce çok sinirlendiğini ve evdeki silahı alarak düşünmeden ateş ettiğini söylediği öğrenildi.

Şüpheli adliyeye sevk edildi

DHA'nın haberine göre, emniyetteki işlemlerin ardından Tamer Tezcan, adliyeye sevk edildi.