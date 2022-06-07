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- İzmit'te, çocuğun bacağına askının demir kancası saplandı
İzmit'te, çocuğun bacağına askının demir kancası saplandı
Oyun oynarken demir askının kancası bacağına sağlanan 5 yaşındaki Eslia'nın yardımına itfaiye ekipleri yetişti. Bacağındaki askının bir kısmı kesilen çocuk, hastaneye kaldırıldı.
- 07.06.2022 - 17:16
- Güncelleme : 07.06.2022 - 17:25
İzmit’te, Alikahya Merkez Mahallesi Evliya Çelebi Caddesi üzerinde bulunan bir evde oyun oynayan 5 yaşında Esila Hüma Şimşek’in sol bacağına, kapının arkasına asılarak kullanılan metal askının ucu saplandı.
Kızın ağlama sesleri üzerine durumu fark eden Murat Şimşek, durumu sağlık ekiplerine haber verdi.
DHA’nın haberine göre; olay yerine sevk edilen ekipler, askıyı çıkaramayınca itfaiye ekipleri çağrıldı.
Askı, demir kesme makasıyla kesildi
İtfaiye ekipleri, askının bir kısmını demir kesme makasıyla keserken, çocuk korkuyla ağladı.
Askının bacakta kalan kısmının çıkarılması için çocuk, hastaneye götürüldü.
Hastanede yapılan müdahale ile çocuğun bacağındaki askı çıkarıldı.
İzmit'te, çocuğun bacağına askının demir kancası saplandı VİDEO