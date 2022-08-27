Düğün salonuna gitmek için yola çıkan bir grup, bölgenin en işlek caddesinde konvoy yaparak trafiğin akışını engelledi. Sürücülerin tepkilerini umursamayan şahıslar, araçtan inerek oyun oynadı.

Asker ve düğün konvoyları vatandaşları çileden çıkarmaya devam ediyor.

Bu kez görüntülerin adresi İzmit...

Düğün için yola çıkan bir grup, 3 şeritli yolun 2 şeridini kapattı. Ardından konvoyun arkasında uzun araç kuyruğu oluştu.

Araçtan inip oynadılar

Trafiğe ve diğer sürücülere aldırış etmeyen şahıslar, daha sonra araçlarından inerek oyun oynadı.

O anları gören sürücülere tepkileri artırırken, korno sesleri de çevrede ses kirlilğine neden oldu.

O anlar kaydedildi

DHA'nın aktarımına göre; Konvoy ekibi, bir süre sonra araçlarına binerek yola devam etti.

Sosyal medyada paylaşılan o anlar tepki çekti.

İzmit'te düğün konvoyu 3 şeritli yolun 2'sini kapattı: Araç kuyruğu oluştu VİDEO

















