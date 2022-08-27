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    İzmit'te düğün konvoyu 3 şeritli yolun 2'sini kapattı: Araç kuyruğu oluştu

    Düğün salonuna gitmek için yola çıkan bir grup, bölgenin en işlek caddesinde konvoy yaparak trafiğin akışını engelledi. Sürücülerin tepkilerini umursamayan şahıslar, araçtan inerek oyun oynadı.
    • 27.08.2022 - 09:09
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    İzmit'te düğün konvoyu 3 şeritli yolun 2'sini kapattı: Araç kuyruğu oluştu

    Asker ve düğün konvoyları vatandaşları çileden çıkarmaya devam ediyor.

    Bu kez görüntülerin adresi İzmit...

    Düğün için yola çıkan bir grup, 3 şeritli yolun 2 şeridini kapattı. Ardından konvoyun arkasında uzun araç kuyruğu oluştu.

    Araçtan inip oynadılar

    Trafiğe ve diğer sürücülere aldırış etmeyen şahıslar, daha sonra araçlarından inerek oyun oynadı.

    O anları gören sürücülere tepkileri artırırken, korno sesleri de çevrede ses kirlilğine neden oldu.

    O anlar kaydedildi

    DHA'nın aktarımına göre; Konvoy ekibi, bir süre sonra araçlarına binerek yola devam etti.

    Sosyal medyada paylaşılan o anlar tepki çekti.

    İzmit'te düğün konvoyu 3 şeritli yolun 2'sini kapattı: Araç kuyruğu oluştu VİDEO

    İzmit te düğün konvoyu 3 şeritli yolun 2 sini kapattı: Araç kuyruğu oluştu #1

    İzmit te düğün konvoyu 3 şeritli yolun 2 sini kapattı: Araç kuyruğu oluştu #2

    İzmit te düğün konvoyu 3 şeritli yolun 2 sini kapattı: Araç kuyruğu oluştu #3

    İzmit te düğün konvoyu 3 şeritli yolun 2 sini kapattı: Araç kuyruğu oluştu #4

    İzmit te düğün konvoyu 3 şeritli yolun 2 sini kapattı: Araç kuyruğu oluştu #5


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