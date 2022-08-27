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- İzmit'te düğün konvoyu 3 şeritli yolun 2'sini kapattı: Araç kuyruğu oluştu
İzmit'te düğün konvoyu 3 şeritli yolun 2'sini kapattı: Araç kuyruğu oluştu
Düğün salonuna gitmek için yola çıkan bir grup, bölgenin en işlek caddesinde konvoy yaparak trafiğin akışını engelledi. Sürücülerin tepkilerini umursamayan şahıslar, araçtan inerek oyun oynadı.
- 27.08.2022 - 09:09
Asker ve düğün konvoyları vatandaşları çileden çıkarmaya devam ediyor.
Bu kez görüntülerin adresi İzmit...
Düğün için yola çıkan bir grup, 3 şeritli yolun 2 şeridini kapattı. Ardından konvoyun arkasında uzun araç kuyruğu oluştu.
Araçtan inip oynadılar
Trafiğe ve diğer sürücülere aldırış etmeyen şahıslar, daha sonra araçlarından inerek oyun oynadı.
O anları gören sürücülere tepkileri artırırken, korno sesleri de çevrede ses kirlilğine neden oldu.
O anlar kaydedildi
DHA'nın aktarımına göre; Konvoy ekibi, bir süre sonra araçlarına binerek yola devam etti.
Sosyal medyada paylaşılan o anlar tepki çekti.
İzmit'te düğün konvoyu 3 şeritli yolun 2'sini kapattı: Araç kuyruğu oluştu VİDEO