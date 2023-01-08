İzmit’te 'eski sevgilimle neden konuştun' kavgası

Meydanda karşı karşıya gelen grup, tekme tokat birbirine girdi. Polis ekipleri anında müdahale ederek olayı ayırdı. Tekrar karşı karşıya gelen tarafların bıçaklı kavgasında 2 kişi yaralandı.

Kocaeli’nin İzmit ilçesi Karabaş Mahallesi Şahabettin Bilgisu Caddesi'nde bulunan Kent Meydanı'nda yürüyen E.Ç. ve E.Ö., yine meydan üzerinde duran Y.A. isimli şahıs ve yanındaki arkadaşlarıyla karşılaştı.

E.Ç., eski kız arkadaşı ile konuştuğu gerekçesiyle Y.A. ile tartışmaya başladı.

Birbirlerine girdiler

Tartışmanın büyümesi ile taraflar tekme ve yumruklarla birbirine girdi.

Bu esnada devriye atan yunus ekiplerinin gelmesiyle karşı taraf olay yerinden kaçtı.

Üst araması yapılan E.Ç. ve E.Ö., şikayetçi olmamaları üzerine meydandan ayrıldı.

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Yeniden kavga çıktı

Yaklaşık 15 dakika sonra meydanın 200 metre ilerisinde bulunan Şehit Fahrettin Mutaf Parkı’nda tekrar karşı karşıya gelen grup, yeniden kavga etmeye başladı.

Kavga esnasında E.Ç. ve E.Ö., bıçakla yaralandı.

2 yaralı, polise sığındı

İHA’nın haberine göre yaralanan 2 genç, Saraybahçe Polis Merkezi'ne sığındı.

Polisin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, ambulansla 2 yaralıyı Kocaeli Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.