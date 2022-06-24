İzmit'te havalandırılan dilek feneri palmiye ağacını tutuşturdu

Sekapark'ta vatandaşların havaya bıraktığı dilek fenerinin tutuşturduğu palmiye ağacını itfaiye söndürdü.

Gece saatlerinde, İzmit Sekapark'ta vatandaşların yakıp havaya bıraktığı dilek feneri palmiye ağacına takıldı.

Palmiye ağacı bir anda alevler içerisinde kaldı.

DHA'nın haberine göre vatandaşların haber vermesi üzerine gelen itfaiye ekibi, yanan palmiye ağacını söndürdü.

Sorumsuz davranış tepki çekti

Yangınlara neden olması nedeniyle yapılan tüm uyarılara rağmen dilek fenerinin kalabalık bir parkta yakılıp havaya bırakılması tepki yarattı.













