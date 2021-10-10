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    İzmit'te hurma toplarken ölümden döndü

    Hurma toplamak için çıktığı ağaçtan beton zemine düşerek kanlar içinde yere yığılan talihsiz adam, yaralandı.
    • İHA
    • 10.10.2021 - 16:07
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    İzmit'te hurma toplarken ölümden döndü

    Kocaeli’nin İzmit ilçesinde hurma toplamak isteyen Erol Ergün (50), merdiven uzatarak ağaca çıktı.

    Dengesini kaybeden talihsiz adam, dalın kırılması sonucu beton zemine düştü.

    Ergün’ün kanlar içinde yerde yattığını gören vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi.

    HASTANELİK OLDU

    İhbarla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Beton zemine kafasını çarpan Ergün, sağlık ekiplerinin olay yerindeki müdahalelerinin ardından Kocaeli Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi’ne kaldırıldı.

    Polis olay ile ilgili inceleme başlattı.

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