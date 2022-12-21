İzmit’te iki iş adamının katili gün yüzü göremeyecek

17 yıl önce iki iş adamının öldürülmesiyle ilgili geçen yıl gözaltına alınıp tutuklanan katil zanlısı, yargılandığı davada 2 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

Kocaeli’nin İzmit ilçesi Sepetçiler Mahallesi Taş Ocakları mevkisinde 15 Aralık 2005'te, iş insanları Hasan Hallaç ve Süleyman Acar'ın cesetleri bulundu.

Tabanca ile vurularak öldürülen Hallaç ve Acar’ın o dönem yapılan çalışmalarda katillerine ulaşılamadı.

Dosya, 17 yıl sonra tekrar açıldı

17 yıl sonra yeniden açılan dosyayı inceleyen Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, şüphelilerden Tuncer Odabaş’ın 2020 yılında hayatını kaybettiğini belirledi.

Uşak'ta yakalanan Namık Elvan ise ifadesinde, Hasan Hallaç ve Süleyman Acar'ı, Tuncer Odabaş ile öldürdüklerini itiraf etti.

Yıllarca saklanabildi

Polise verdiği ifadede, Hallaç ve Acar ile ticari anlaşmazlık yaşadıkları için cinayetleri işlediklerini belirten Namık Elvan, iş insanlarını öldürdükten sonra üzerlerinde bulunan yüklü miktarda parayı ve kullandıkları kiralık aracı alıp, kaçtıklarını söyledi.

Aracı İstanbul'da terk ettiklerini belirten Namık Elvan, sonrasında yıllarca saklandığını ifade etti.

FETÖ üyesi çıktı

Namık Elvan’ın, FETÖ/PDY üyesi olduğu tespit edildi.

15 Temmuz darbe girişimi sonrasında gözaltına alınan Namık Elvan'ın, 1 yıl cezaevinde kaldıktan sonra serbest bırakıldığı anlaşıldı.

Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından mahkemeye çıkarılan Elvan, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Yakın dostu olduğunu söyledi

Namık Elvan hakkında, Kocaeli 3’üncü Ağır Ceza Mahkemesi’nde dava açıldı.

Mahkemede savunma yapan Namık Elvan, önceki duruşmalarda, öldürülen Hasan Hallaç’ın yakın dostu olduğunu, cinayeti Tuncer Odabaş’ın işlediğini, şahit olmasına rağmen kendisinin ve ailesinin öldürülmekle tehdit edilmesi sebebiyle olayı sakladığını söyledi.

Ağlayarak savunma yaptı

Elvan, bugün karar duruşmasına çıktı.

Duruşmada tutuklu sanık Namık Elvan, öldürülen iş insanları Hasan Hallaç ve Süleyman Acar’ın aileleri ve avukatlar hazır bulundu.

Mahkeme heyeti, Namık Elvan’a son savunması için söz verdi.

"Cinayeti gerçekleştiren ben değil, Tuncer’di"

Savunma yaparken ağlayan Namık Elvan, “Ben bütün suçlamaları reddediyorum. İnsanın yakın dostuna kurşun sıkması mümkün değildir. Bu olayın şahidiyken, faili durumuna getirildim. Allah’a yemin olsun, 17 senedir manen hapis yatıyorum. Cinayeti gerçekleştiren ben değil, Tuncer’di. Benim ve ailemin hayatı tehdit altında olduğu için şahit olduğum olayı anlatamadım. Bütün ailem maddi ve manevi olarak zor durumdadır. Tahliyemi ve beraatimi istiyorum.” dedi.

2 kez müebbet hapis cezası

DHA’nın haberine göre savunmaların tamamlanmasının ardından tüm dosyayı değerlendiren mahkeme heyeti, Namık Elvan’a ‘Kasten öldürme’ suçundan Hasan Hallaç ve Süleyman Acar için ayrı ayrı 2 kez müebbet hapis cezası verdi.