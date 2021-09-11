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    İzmit’te, indirimli halı satışı sosyal mesafeyi unutturdu

    İndirimli halı satışının yapılacağını duyan vatandaşlar, erken saatlerde alışveriş merkezi önüne gelerek sıraya girdi. Vatandaşların koronavirüs tedbirlerini unuttukları anlar, kameraya yansıdı.
    • DHA
    • 11.09.2021 - 13:12
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    İzmit’te, indirimli halı satışı sosyal mesafeyi unutturdu

    İzmit’te, bir alışveriş merkezinde yapılan ucuz halı kampanyasını duyan vatandaşlar, sabahın erken saatlerinden itibaren mağaza önüne geldi.

    Mağazanın önündeki kuyruk, açılış saatine kadar uzamaya devam etti.

    MAĞAZA ÖNÜNE BARİYER KURULDU

    Görevliler, izdiham yaşanmasının önüne geçmek için mağaza önüne bariyer kurdu.

    Kapıların açılmasıyla içeri giren vatandaşlar, sosyal mesafeyi unutarak indirimli halılardan almaya başladı.

    Mağaza önündeki kuyruk ve vatandaşların halıları aldıkları anlar, kameraya yansıdı.

    İzmit’te, indirimli halı satışı sosyal mesafeyi unutturdu VİDEO

    İzmit’te, indirimli halı satışı sosyal mesafeyi unutturdu #1

    İzmit’te, indirimli halı satışı sosyal mesafeyi unutturdu #2

    İzmit’te, indirimli halı satışı sosyal mesafeyi unutturdu #3

    İzmit’te, indirimli halı satışı sosyal mesafeyi unutturdu #4

    İzmit’te, indirimli halı satışı sosyal mesafeyi unutturdu #5

    İzmit’te, indirimli halı satışı sosyal mesafeyi unutturdu #6

    İzmit’te, indirimli halı satışı sosyal mesafeyi unutturdu #7

    İzmit’te, indirimli halı satışı sosyal mesafeyi unutturdu #8

    İzmit’te, indirimli halı satışı sosyal mesafeyi unutturdu #9

    İzmit’te, indirimli halı satışı sosyal mesafeyi unutturdu #10

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