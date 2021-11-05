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İzmit'te kardeş cinayeti
İki kardeş arasında bilinmeyen nedenle başlayan tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine abi, kardeşini tabancayla vurarak öldürdü.
- DHA
- 05.11.2021 - 12:57
- Güncelleme : 05.11.2021 - 17:01
İzmit'te yaşayan Güven (47) ve Gökhan (37) K. kardeşler bilinmeyen sebeple tartışmaya başladı.
İkili arasındaki tartışmada nabızlar yükselerek kavga başladı.
TABANCAYLA KARDEŞİNE ATEŞ ETTİ
Kavga esnasında abi Güven K. yanında taşıdığı tacancasını çıkartarak kardeşine ateş etti.
HAYATINI KAYBETTİ
Mahallelinin ihbarıyla olay bölgesine sevk edilen ekiplerin yaptığı müdahalede, Gökhan K.'nın hayatını kaybettiği belirlendi.
Ekiplerce yapılan incleme ardından Gökhan K.'nın cansız bedeniii otopsi yapılmak üzere morga götürüldü.
ABİ, GÖZALTINA ALINDI
Olayın ardından kaçan Güven K., polis tarafından yakalanarak gözaltına alındı.