İzmit'te kardeşini öldüren şahsa 24 yıla kadar hapis talebi

Tartışmaya başladığı kardeşini tabancayla vurarak ölümüne neden olan zanlı hakkında 18 yıldan 24 yıla kadar hapis talep edildi.

5 Kasım 2021 tarihinde İzmit'te kardeş cinayeti yaşanmıştı.

DHA'dan edinilen bilgiye göre, Gökhan Kayacan (37), telefonda tartıştığı ağabeyi Güven Kayacan (48) ile konuşmak için evinin önüne geldi.

Burada çıkan kavgada Kayacan, kardeşini tabanca ile vurdu. Hastaneye kaldırılan Gökhan Kayacan, hayatını kaybetti. Gözaltına alınan Güven Kayacan da sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Kocaeli 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde bugün görülen duruşmaya tutuklu sanık Güven Kayacan ile Gökhan Kayacan'ın ailesi katıldı.

"Amcam silah çıkararak, konuşmayı tercih etmemiştir"

Gökhan Kayacan'ın çocuğu Y.K., tanık olarak verdiği ifadede, “Babam da amcam da asabi kişilerdir. Sadece babamın asabi olduğu söylenmesine rağmen bu doğru değildir. Amcam silahı çıkararak konuşmayı tercih etmemiştir. Bu husus göz önüne alınarak kendisinin cezalandırılmasını istiyorum." dedi.

24 yıla kadar hapsi isteniyor

Tanıkların dinlenilmesinin ardından mütalaasını açıklayan cumhuriyet savcısı, Güven Kayacan'ın ‘haksız tahrik altında kardeşe karşı kasten öldürme’ suçunu işlediğine kanaat getirdiğini belirterek, 18 yıldan 24 yıla kadar hapis ile cezalandırılmasını istedi.

Duruşma, avukatların mütalaaya karşı savunma hazırlamak için süre istemesi üzerine 18 Mayıs'a ertelendi.