İzmit'te kavga ettiği kişiyi 100 metre kovalayıp, bıçakladı İki kişi arasındaki çıkan kavganın ardından kimliği belirlenemeyen şüpheli, kaçan genci 100 metre kovaladıktan sonra bacağından bıçakladı. Polis ekipleri, olay yerinden kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

DHA

Kocaeli’nin İzmit ilçesi gece saatlerinde hareketli dakikalara sahne oldu…

Karabaş Mahallesi Leyla Atakan Caddesi üzerinde kimliği belirlenemeyen bir kişi ile kavga eden D.D. (19), yaklaşık 100 metre uzaklıktaki Kent Meydanı'na doğru kaçtı.

Bıçaklayıp, kaçtı

D.D.'nin peşinden koşan şüpheli, kovaladığı genci bacağından bıçakladıktan sonra olay yerinden uzaklaştı.

Kanlar içerisindeki D.D.'yi görenlerin ihbarı üzerine bölgeye polis ve acil sağlık ekipleri geldi.

Polis saldırganı arıyor

Acil sağlık ekibi, yaralı D.D.'yi ambulans ile Kocaeli Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.

Polis ekipleri, olay yerinden kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.