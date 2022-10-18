İzmit'te kimyasal koku ihbarı yapıldı: AFAD inceleme başlattı

İzmit Körfezi sahilinde bir kişinin 'kimyasal koku' ihbarı yapması üzerine AFAD ekipleri bölgeye geldi. Cihazlarla ölçüm yapan AFAD ekipleri, olumsuz bir durumla karşılaşmadı.

İzmit Plaj Yolu mevkisi Cumhuriyet Caddesi'nde yürüyüş yapan bir kişinin bölgede kimyasal bir koku hissettiği ihbarı üzerine AFAD ekipleri, kısa sürede bölgeye geldi.

Ekipler, kokunun yayılabileceği sahil kenarında ve su kanallarında cihazlarla ölçüm yaptı.

Olumsuz duruma rastlanmadı

Yapılan incelemelerde herhangi olumsuz bir duruma rastlanmadı.

DHA'nın haberine göre, Kocaeli Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü ekipleri bölgede incelemelerini sürdürüyor.