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İzmit'te kız çocuğuna bakıp kendisini tatmin eden sapık tutuklandı

İzmit'te kız çocuğuna bakıp kendisini tatmin eden sapık tutuklandı

Halk otobüsünde 14 yaşındaki kız çocuğuna bakıp kendisini tatmin eden sapık, polis tarafından yakalanıp, gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen şüphelinin, tutuklandığı öğrenildi.