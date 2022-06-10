Petrol
122.36
-0.58%
Euro
18.2735
0.09%
Dolar
17.1737
0.33%
Altın
1.013
-0.58%
Borsa
2557
-0.56%
Bitcoin
517.442
-1.24%
BTXN Coin
10.72
-3.94%
Bitexen
20ºC
İstanbul
Bulutlu 20 C

    İzmit'te kız çocuğuna bakıp kendisini tatmin eden sapık tutuklandı

    Halk otobüsünde 14 yaşındaki kız çocuğuna bakıp kendisini tatmin eden sapık, polis tarafından yakalanıp, gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen şüphelinin, tutuklandığı öğrenildi.
    • 10.06.2022 - 09:24
    • Güncelleme : 10.06.2022 - 09:54
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    İzmit'te kız çocuğuna bakıp kendisini tatmin eden sapık tutuklandı

    Kocaeli’nin İzmit ilçesinde önceki gün halk otobüsüne binen M.Ş., araçta seyahat eden 14 yaşındaki kız çocuğuna bakıp, kendisini tatmin etti.

    Yolcular olayı fark edince M.Ş.’ye tepki gösterdi.

    Yaşanan arbede sırasında M.Ş., otobüsten inip kaçtı.

    Yolcular, kız çocuğu ile birlikte polise gitti

    Yolcular, kız çocuğuyla birlikte polis merkezine giderek durumu anlattı.

    Şikayet üzerine İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Araştırma Büro Amirliği ekipleri, yapılan çalışmayla M.Ş.’nin adresini belirledi.

    İzmit te kız çocuğuna bakıp kendisini tatmin eden sapık tutuklandı #1

    Operasyonla yakalandı

    Ekipler, düzenlenen operasyonla M.Ş.’yi gözaltına aldı.

    Emniyetteki işlemleri tamamlanan M.Ş., adliyeye sevk edildi.

    Tutuklandı

    DHA’nın haberine göre M.Ş., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

    İzmit te kız çocuğuna bakıp kendisini tatmin eden sapık tutuklandı #2


    İlginizi Çekebilir

    Trabzonspor, Ozan Kabak'ın peşinde
    Futbol

    Trabzonspor, Ozan Kabak'ın peşinde

    Yalova'da zehirli pusula denizanası sinyali
    Gündem

    Yalova'da zehirli pusula denizanası sinyali

    Para kazanmak hiç bu kadar kolay olmamıştı!
    CoinPro

    Para kazanmak hiç bu kadar kolay olmamıştı!

    Görüş Bildir