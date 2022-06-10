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- İzmit'te kız çocuğuna bakıp kendisini tatmin eden sapık tutuklandı
İzmit'te kız çocuğuna bakıp kendisini tatmin eden sapık tutuklandı
Halk otobüsünde 14 yaşındaki kız çocuğuna bakıp kendisini tatmin eden sapık, polis tarafından yakalanıp, gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen şüphelinin, tutuklandığı öğrenildi.
- 10.06.2022 - 09:24
- Güncelleme : 10.06.2022 - 09:54
Kocaeli’nin İzmit ilçesinde önceki gün halk otobüsüne binen M.Ş., araçta seyahat eden 14 yaşındaki kız çocuğuna bakıp, kendisini tatmin etti.
Yolcular olayı fark edince M.Ş.’ye tepki gösterdi.
Yaşanan arbede sırasında M.Ş., otobüsten inip kaçtı.
Yolcular, kız çocuğu ile birlikte polise gitti
Yolcular, kız çocuğuyla birlikte polis merkezine giderek durumu anlattı.
Şikayet üzerine İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Araştırma Büro Amirliği ekipleri, yapılan çalışmayla M.Ş.’nin adresini belirledi.
Operasyonla yakalandı
Ekipler, düzenlenen operasyonla M.Ş.’yi gözaltına aldı.
Emniyetteki işlemleri tamamlanan M.Ş., adliyeye sevk edildi.
Tutuklandı
DHA’nın haberine göre M.Ş., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.