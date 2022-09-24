İzmit’te kız çocuğuna istismar sanığı: Savunulacak yanım yok

Otobüste 14 yaşındaki kız çocuğuna cinsel istismarda bulunduktan sonra tutuklanan zanlı, ilk duruşmasında uyuşturucu etkisinde olduğunu ve savunulacak bir yanının olmadığını söyledi.

Tarih 9 Haziran 2022…

Kocaeli İzmit’te bir halk otobüsüne binen M.Ş., ilk olarak otobüsün ön kısmında ayakta seyahat ettiği esnada bir kadına temas etti.

Durumu gören otobüs şoförü, şahsı uyardı.

14 yaşındaki kız çocuğunu istismar etti

Uyarının ardından otobüsün arka kısmına geçen M.Ş., bu kez de okuldan çıkarak evine gitmek için halk otobüsüne binen 14 yaşındaki N.B. isimli kız çocuğuna cinsel istismarda bulundu.

Olayın ardından yakalanan şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Yaklaşık 2 aylık tutukluluk sürecinin ardından hakim karşısına çıkarılan şahıs ifadesinde iddianamede geçenlerin tamamını kabul etti.

İlk celse görüldü

Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı, sanık hakkında iddianame hazırladı.

İddianamede, şüphelinin kendini tatmin etmek için 14 yaşındaki kız çocuğuna cinsel organını değdirmek suretiyle cinsel istismarda bulunduğu belirtildi.

İddianame mahkeme tarafından kabul edilirken, Kocaeli Adliyesi 3. Ağır Ceza Mahkemesi’nde ilk celse görüldü.

“Savunulacak bir yanım yok”

Davada tutuklu sanık M.Ş. ile avukatı ve mağdur N.B. ile ailesi ve avukatı hazır bulundu.

Duruşmada ilk sözü alan sanık M.Ş. olay tarihinde uyuşturucu etkisinde olduğunu söyleyerek “İddianamede ne yazıyorsa doğrudur. Savunulacak bir yanım yoktur pişmanım. Başka bir diyeceğim yok.” dedi.

15 yıla kadar hapis cezası istemi

Sanık ifadesinin dinlenilmesinin ardından savcı mütalaasını verdi.

Savcı mütalaasında sanığın 8 yıldan 15 yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılmasını talep etti.

İHA'nın haberine göre mahkeme heyeti, savcı mütalaasının ardından sanığın ileri bir tarihte görülecek duruşmada savunmasının verilmesine karar verdi.