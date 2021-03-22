İzmit'te kızını kaybeden baba: Cinayete kurban gitti

3 aylık eşi tarafından evde ölü bulunan Beyza Nur Özel Fidan'ın babası, savcılık ifadesinde, “Damadım önceki evliliğinde eşine şiddet uyguluyormuş. Kızımın intihar ettiğini düşünmüyorum” dedi.

İzmit'in Alikahya Mahallesi’nde yaşayan Ö.F., 3 ay önce evlendiği eşi Beyza Nur Özel Fidan’ı yatak odasında hareketsiz yattığını öne sürerek sağlık ekiplerine ihbarda bulundu.

İhbar üzerine adrese gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, Beyza Nur Özel Fidan’ın hayatını kaybettiği tespit edildi.

EŞİ GÖZALTINA ALINDI

Yapılan incelemenin ardından Fidan’ın cansız bedeni, otopsi için morga götürüldü. Eşi Ö.F. ise polis tarafından gözaltına alındı. Beyza Nur Özel Fidan’ın cenazesi, Derince Yenikent Merkez Camisi’nde kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.

BABASINDAN CİNAYET İDDİASI: KOCASINDAN ŞİKAYETÇİYİM

Genç kadının babası Hasbi Özel, savcılıktaki ifadesinde kızının cinayete kurban gittiğini öne sürdü. Özel’in, “Damadımın önceki evliliğinde de eşine şiddet uyguladığını biliyoruz. Kızım eşiyle kaçarak evlendiği için aramız bozuktu, pek fazla görüşmezdik. Ben kızımın eşi Ö.F.’den şikayetçiyim, çünkü ben kızımın intihar ettiğini düşünmüyorum. Bu olayın Ö.F. tarafından gerçekleştirilen bir cinayet olduğunu düşünüyorum. Olayın araştırılmasını istiyorum.” dediği belirtildi.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor.