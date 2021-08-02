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- İzmit’te korkulukların kırılmasıyla 2'nci kattan düşen kadın öldü
İzmit’te korkulukların kırılmasıyla 2'nci kattan düşen kadın öldü
İkinci kattaki evinin penceresinden düşen 45 yaşındaki kadının ölümü ile ilgili soruşturma başlatıldı.
- DHA
- 02.08.2021 - 07:24
Kocaeli'nin İzmit ilçesi Topçular Mahallesi Şehit Naki Önder Caddesi üzerinde bulunan binadaki evinde yalnız olan Saadet Ün (45), iddiaya göre pencerenin demir korkulukları kırıldıktan sonra boşluğa düştü.
İkinci kattaki evinin salonundan düşen Ün’ü görenler, durumu 112 Acil'e bildirdi.
Olay yerine gelen sağlık ekipleri, beton zemine düşen Saadet Ün'ün hayatını kaybettiğini belirledi.
SORUŞTURULUYOR
Haberi alarak olay yerine gelen Ün'ün yakınları gözyaşı döktü.
Saadet Ün'ün cansız bedeni olay yerinde yapılan incelemenin ardından otopsi yapılmak üzere morga götürüldü.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.