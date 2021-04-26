İzmit'te lise öğrencileri arasında kavga çıktı. 1 kişinin bıçakla yaralandığı kavgada kavgada 4 öğrenci gözaltına alındı.

İzmit'te lise öğrecileri arasında çıkan kavgada 1 kişi yaralanarak hastaneye kaldırıldı. 20 kişinin kavga ettiğini görenlerin ihbar etmesi üzerine polis ekipleri bölgeye geldi.

ÖĞRENCİLER ARA SOKAKLARA KAÇARAK KAYBOLDU

İzmit İnönü Caddesi üzerinde birbirleri ile karşılaşan öğrenci grupları arasında kavga çıktı. Yaklaşık 20 kişinin kavga ettiğini görenlerin ihbarı üzerine bölgeye polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri gönderildi.

Kavga esnasında bıçaklanan 17 yaşındaki M.H.A. kanlar içerisinde yerde kalırken, polisin geldiğini gören öğrenciler ara sokaklara kaçarak kayıplara karıştı.

İzmit'te lise öğrencileri arasında bıçaklı kavga VİDEO





SORUŞTURMA DEVAM EDİYOR

Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan ı M.H.A.’nın koltuk altı ve kalçasından 4 kez bıçaklandığı belirlendi. Kocaeli Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi’ne kaldırılan M.H.A. tedavi altına alındı.

Bölgede araştırma yapan polis ekipleri, kavgaya karışanlardan 2 kişiyi olay yerinde, 2 kişiyi ise ara sokaklarda kaçmaya çalışırken yakaladı. Gözaltına alınan 4 kişi, sağlık kontrollerinin ardından Çocuk Şube Müdürlüğü’ne teslim edildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.



