Dalgıçların denize girdiği anlara ait görüntülerde, birçok balık çeşidinin sürü ile gezdiği görüldü.

Marmara Denizi kıyılarında uzun süre etkisini sürdüren müsilaj (deniz salyası), İzmit Körfezi'nde de yoğun tabakalar şeklinde oluşmaya başladı.

Bu durumdan şikayetçi olan vatandaşlar, sahillerin temizlenmesi için belediyeye başvurdu.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, birçok ilde etkili olan müsilaja el atarak harekete geçti.

250 TON MÜSİLAJ TOPLANDI

'Marmara Denizi Eylem Planı' kapsamında başlatılan çalışmalarda sahiller temizlenmeye devam ederken, 250 tondan fazla müsilajın toplandığı belirtildi.

İzmit'te müsilajdan arınan sahiller balıklara kaldı VİDEO









SÜRÜ HALİNDE GEZİYORLAR

Yapılan temizliğin ardından balıkların sürü halinde gezmeye başladığı görüldü.

Kırlangıç, levrek ve torik türündeki balıkların görüntüleri, dalgıçlar tarafından kaydedildi.