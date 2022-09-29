İzmit'te otomobilin çarptığı 4 yaşındaki çocuk öldü

Sokakta oynarken otomobilin çarptığı 4 yaşındaki çocuk, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Kazanın ardından kaçan ve evinde yakalanan sürücü, çocuğa çarptığını fark etmediğini söyledi.

Kocaeli’nin İzmit ilçesi Yenidoğan Mahallesi Mürsel Paşa Caddesi üzerinde 41 AFF 166 plakalı otomobiliyle seyir halinde olan H.A. (67), sokakta oynayan yabancı uyruklu Hattap Yusuf Hamet'e (4) çarptı.

Sürücü, çarpmanın ardından durmayarak yoluna devam etti.

Çocuk kurtarılamadı

Ağır yaralanan çocuk, ihbar üzerine gelen ambulansla kaldırıldığı hastanede, doktorların çabalarına rağmen hayatını kaybetti.

Olayla ilgili araştırma yapan polis ekipleri, kaza yapan otomobili sürücünün H.A. olduğunu tespit etti.

‘Çarptığımı fark etmedim’

DHA’nın haberine göre H.A., polisin evinde polis tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

H.A.'nın ilk ifadesinde, çocuğa çarptığını fark etmediğini ve bu yüzden yoluna devam ettiğini söylediği öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.