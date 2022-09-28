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    İzmit’te sahte parayla 7 keçi satın alan 2 dolandırıcı yakalandı

    Hayvancılık yapan kişiden sahte parayla 7 keçi satın alarak dolandıran 2 şüpheli, jandarma tarafından yakalanıp, gözaltına alındı.
    • 28.09.2022 - 16:18
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    İzmit’te sahte parayla 7 keçi satın alan 2 dolandırıcı yakalandı

    Kocaeli’nin İzmit ilçesi Ambarcı Mahallesi’ne giden L.G. ve C.O., hayvancılık işi yapan yaşlı adama sahte 11 bin TL vererek, 7 keçi satın aldı.

    Şüpheliler ayrıldıktan sonra paraları kontrol edince dolandırıldığını anlayan satıcı, durumu jandarmaya bildirdi.

    Operasyonla yakalandılar

    Kocaeli İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) L.G. ve C.O.’nun kimliklerini tespit ederek evlerine operasyon yaptı.

    İki şüpheli operasyonda yakalanarak gözaltına alındı.

    İzmit’te sahte parayla 7 keçi satın alan 2 dolandırıcı yakalandı #1

    Keçiler sahibine teslim edildi

    DHA’nın haberine göre bulunan keçiler sahibine teslim edilirken, şüphelilerin jandarmadaki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

    İzmit’te sahte parayla 7 keçi satın alan 2 dolandırıcı yakalandı #2

    İzmit’te sahte parayla 7 keçi satın alan 2 dolandırıcı yakalandı #3


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