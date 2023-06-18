İzmit'te yağmur vatandaşları mağdur etti! Sokaklar göle döndü Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün yağmur uyarısı yaptığı kentlerden biri olan İzmit'te, sabah saatlerinden itibaren başlayan yağmur, su baskınlarına yol açtı.

DHA

CHP'li belediyeler yağmur sınavından geçemiyor...

Geçtiğimiz haftalardan bu yana Ankara, İzmir, Eskişehir ve Tekirdağ sağanak yağmurla mücadele ediyor.

Yaz aylarının ortalarına yaklaşılırken, Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden uyar geliyor.

Belediyelerin önlem almaması ise kentleri olumsuz etkiliyor.

İzmitliler yağmur sonrası mağdur oldu

Vatandaşların mağdur olduğu bölgelerden biri de İzmit.

Sabah saatlerinde başlayan sağanak sebebiyle, Bekirpaşa Mahallesi Kuşak Sokak üzerindeki bir dere taştı.

Kentin en işlek caddelerinden olan Turan Güneş Caddesi su altında kaldı. Kentin çeşitli noktalarında da su baskınları oldu. Ana arterlerde biriken sular, araç ve yaya geçişini engelledi.

Tramvay yolunu su bastı

Öte yandan Kocaeli Şehir Hastanesi’ne ulaşan tramvay yolu adeta göle döndü.

Vatandaşlar bazı noktalardan araçlarıyla geçmekte güçlük yaşarken, sel ve su baskınları vatandaşlara güçlük yaşattı.