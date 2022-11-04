İzmit'te annesinin bakımı için yeğenini öldürdü

Bir düğün salonunda çıkan akraba tartışmasında yeğenini öldürmek suçuyla tutuklanan zanlının ifadesi ortaya çıktı.

İzmit'te 30 Ekim gecesi bir düğün salonunda iki akraba arasında tartışma çıktı.

Akrabalarının düğüne katılan Hakan Aydın ile dayısı Muharrem Çiçek arasında çıkan tartışma, kısa sürede büyüdü.

Nabızların yükseldiği tartışmada Çiçek, yanında bulunan tabancasıyla yeğenine ateş açtı.

Ağır yaralanarak hastaneye kaldırılan Aydın, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.

Şüpheli tutuklandı

Olay yerinden kaçan Muharrem Çiçek ise polis tarafından yakalandıktan sonra sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Zanlının ifadesi çıktı

Erkek kardeşinin kızının düğününde yeğenini öldüren Muharrem Çiçek'in, polise verdiği ifade de ortaya çıktı.

Annelerine bakım için yeğenini öldürdü

DHA'nın haberine göre, Çiçek'in ifadesinde, Hakan Aydın'ın annesi olan ablası ile yaşlı annelerinin bakımı konusunda daha önce kavga ettiklerini ve bu nedenle aralarında anlaşmazlık olduğunu söyledi.

İkili arasında yaşanan tartışmanın düğün günü yeniden alevlendiğini ve yeğenine ateş açtığı öğrenildi.