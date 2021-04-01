İzmit'te yüksek gerilim hattı yola düştü

İzmit'te 140 bin voltluk yüksek gerilim hattı, D-100 yolunda seyir halindeki aracın üzerine düştü, bazı bölgelerde yarım saate yakın elektrik kesintisi yaşandı.

İzmit'in Zabıtan Mahallesi'ndeki Ana Trafo Dağıtım Merkezi'ne bağlı yüksek gerilim hattı, belirlenemeyen nedenle koptu.

140 bin volt elektrik taşıyan kablo, D-100 yan yol İstanbul yönünde giden Emrullah Sevinç'in otomobilinin üzerine düştü.

YARALANAN OLMADI

Araçta hasar meydana gelirken, yaralanan olmadı. Hattın kopması nedeniyle İzmit Ana Trafo Merkezi, devre dışı kaldı.

İzmit'in bazı bölgelerinde elektrik kesintisi oldu, trafik ışıkları ve tramvay çalışmadı.

Olay sonrası hemen harekete geçen elektrik ekipleri, kablo üzerindeki enerjiyi kesti.

YARIM SAAT KESİNTİ YAŞANDI

Hattın D-100 yoluna düşen kısmı, itfaiye ekiplerince kenara alındı. Diğer elektrik hatlarından yapılan beslemelerle kesinti yaşanan bölgelere, yaklaşık yarım saat sonra tekrar enerji verildi.

Ekipler, kopan hattı onarmak için çalışma başlattı.

























