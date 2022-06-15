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    İzmit'teki bardan atılan şahıs geri gelip ateş açtı

    Fazla alkol aldıktan sonra mekanda saldırgan hareketler sergileyen şahıs, dışarı atıldı. 2 saat ardından atıldığı yere geri dönen saldırgan, camlara kurşun yağdırdı.
    • 15.06.2022 - 09:28
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    İzmit'teki bardan atılan şahıs geri gelip ateş açtı

    İzmit'in Kemalpaşa Mahallesi'ndeki barda nabızlar yükseldi.

    Şahabbettin Bilgisu Caddesi üzerinde bulunan mekana giden şahıs, aşırı dozda alkol almaya başladı.

    Mekanda taşkınlık çıkardı

    Şahıs, bir süre sonra taşkınlık yapmaya başlayınca, güvenlik görevlileri tarafından çıkarılmak istendi. Bu nedenle ise kavga çıktı.

    DHA'nın aktarımına göre, polis ekiplerinin müdahalesi sonrasında taraflar ayrıldı.

    İzmit teki bardan atılan şahıs geri gelip ateş açtı #1

    Atıldığı mekana geri gelip kurşunladı

    Yaklaşık 2 saat sonra aynı yere gelen şahıs, yanındaki 2 kişiyle birlikte bara kurşun yağdırdıktan sonra kaçtı.

    Bölgede 16 mermi belirlendi

    Polis ekiplerinin yaptığı incelemede, bara 16 mermi ateşlendiği belirlendi. Polis ekipleri, 3 şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

    İzmit teki bardan atılan şahıs geri gelip ateş açtı #2

    İzmit teki bardan atılan şahıs geri gelip ateş açtı #3

    İzmit teki bardan atılan şahıs geri gelip ateş açtı #4

    İzmit teki bardan atılan şahıs geri gelip ateş açtı #5


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