İzmit'teki bardan atılan şahıs geri gelip ateş açtı

Fazla alkol aldıktan sonra mekanda saldırgan hareketler sergileyen şahıs, dışarı atıldı. 2 saat ardından atıldığı yere geri dönen saldırgan, camlara kurşun yağdırdı.

İzmit'in Kemalpaşa Mahallesi'ndeki barda nabızlar yükseldi.

Şahabbettin Bilgisu Caddesi üzerinde bulunan mekana giden şahıs, aşırı dozda alkol almaya başladı.

Mekanda taşkınlık çıkardı

Şahıs, bir süre sonra taşkınlık yapmaya başlayınca, güvenlik görevlileri tarafından çıkarılmak istendi. Bu nedenle ise kavga çıktı.

DHA'nın aktarımına göre, polis ekiplerinin müdahalesi sonrasında taraflar ayrıldı.

Atıldığı mekana geri gelip kurşunladı

Yaklaşık 2 saat sonra aynı yere gelen şahıs, yanındaki 2 kişiyle birlikte bara kurşun yağdırdıktan sonra kaçtı.

Bölgede 16 mermi belirlendi

Polis ekiplerinin yaptığı incelemede, bara 16 mermi ateşlendiği belirlendi. Polis ekipleri, 3 şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.