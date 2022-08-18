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İzmit'teki hamamda fenalaşan 4 kişi hastaneye kaldırıldı
Hamamdaki suyun pH değerinin yükseltilmesi sonucu, vatandaşlar fenalık geçirdi. Durumu kötüleşen 4 kişi hastaneye kaldırıldı.
- 18.08.2022 - 15:55
İzmit'in Kadıköy Mahallesi'ndeki hamamda suyun pH derecesi yükseltildi.
Bu etkiyle içeriye giren 10 kişi fenalaşmaya başladı.
Durumun ihbar edilmesi üzerine olay yerine sağlık, polis ve itifaiye ekipleri sevk edildi.
4 kişi hastaneye kaldırıldı
Hamam çevresindeki binalar tedbir amaçlı boşaltılırken, kadınlardan 3'ü Kocaeli Devlet Hastanesi'ne, 4'ü SEKA Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı; 3 kişi ise ayakta tedavi edildi.
Hastaneye kaldırılanların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.
Polis soruşturma başlattı
Hamamda incelemede bulunulurken, sorunun pH yükseltilmesinden kaynaklı olduğu belirlendi.
Polisin olayla ilgili soruşturması sürüyor.