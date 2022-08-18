İzmit'teki hamamda fenalaşan 4 kişi hastaneye kaldırıldı

Hamamdaki suyun pH değerinin yükseltilmesi sonucu, vatandaşlar fenalık geçirdi. Durumu kötüleşen 4 kişi hastaneye kaldırıldı.

İzmit'in Kadıköy Mahallesi'ndeki hamamda suyun pH derecesi yükseltildi.

Bu etkiyle içeriye giren 10 kişi fenalaşmaya başladı.

Durumun ihbar edilmesi üzerine olay yerine sağlık, polis ve itifaiye ekipleri sevk edildi.

4 kişi hastaneye kaldırıldı

Hamam çevresindeki binalar tedbir amaçlı boşaltılırken, kadınlardan 3'ü Kocaeli Devlet Hastanesi'ne, 4'ü SEKA Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı; 3 kişi ise ayakta tedavi edildi.

Hastaneye kaldırılanların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.

Polis soruşturma başlattı

Hamamda incelemede bulunulurken, sorunun pH yükseltilmesinden kaynaklı olduğu belirlendi.

Polisin olayla ilgili soruşturması sürüyor.





