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    İzmit'teki hamamda fenalaşan 4 kişi hastaneye kaldırıldı

    Hamamdaki suyun pH değerinin yükseltilmesi sonucu, vatandaşlar fenalık geçirdi. Durumu kötüleşen 4 kişi hastaneye kaldırıldı.
    • 18.08.2022 - 15:55
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    İzmit'teki hamamda fenalaşan 4 kişi hastaneye kaldırıldı

    İzmit'in Kadıköy Mahallesi'ndeki hamamda suyun pH derecesi yükseltildi.

    Bu etkiyle içeriye giren 10 kişi fenalaşmaya başladı.

    Durumun ihbar edilmesi üzerine olay yerine sağlık, polis ve itifaiye ekipleri sevk edildi.

    4 kişi hastaneye kaldırıldı

    Hamam çevresindeki binalar tedbir amaçlı boşaltılırken, kadınlardan 3'ü Kocaeli Devlet Hastanesi'ne, 4'ü SEKA Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı; 3 kişi ise ayakta tedavi edildi.

    Hastaneye kaldırılanların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.

    Polis soruşturma başlattı

    Hamamda incelemede bulunulurken, sorunun pH yükseltilmesinden kaynaklı olduğu belirlendi.

    Polisin olayla ilgili soruşturması sürüyor.

    İzmit teki hamamda fenalaşan 4 kişi hastaneye kaldırıldı #1

    İzmit teki hamamda fenalaşan 4 kişi hastaneye kaldırıldı #2


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