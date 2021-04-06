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- İzmit'teki karate antrenörü, evinde ölü bulundu
İzmit'teki karate antrenörü, evinde ölü bulundu
Yalnız yaşadığı evde ağabeyi tarafından cansız bedeni bulunan 59 yaşındaki karate antrenörünün otopsi raporu bekleniyor.
- DHA
- 06.04.2021 - 15:14
Kocaeli'deki İzmit Cedit Mahallesi Şeyh Akif Caddesi'nde bulunan evinde yalnız oturan karate antrenörü Halit Yoldaş'tan 3 gündür haber alamayan ağabeyi, sabah saatlerinde daireye geldi.
Kapı açılmayınca kırarak, içeri giren ağabey, kardeşini yerde hareketsiz yatarken gördü.
İhbarla eve gelen sağlık ekibi, yaptığı kontrolde, Yoldaş’ın hayatını kaybettiğini belirledi.
OTOPSİ SONUCU BEKLENİYOR
Olay yeri incelemesini ardından Yoldaş’ın cansız bedeni, morga götürüldü. Geçirdiği rahatsızlığa bağlı yaşamını yitirdiği tahmin edilen Halit Yoldaş’ın kesin ölüm nedeni, otopsi sonucu belirlenecek.