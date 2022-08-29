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    İzne çıkan asker, kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti

    Suriye'deki görevinden izne ayrılan Sözleşmeli Piyade Er Mustafa Yerdelen, memleketi Erzurum'a gitti. Ailesiyle kaplıcalardan dönen asker, geçirdiği kalp krizi sonucunda yaşamını yitirdi.
    • 29.08.2022 - 14:35
    • Güncelleme : 29.08.2022 - 15:25
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    İzne çıkan asker, kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti

    Tunceli'de 51'inci Komando Tugay Komutanlığı 2'nci Tabur Komutanlığı'nda görevli Sözleşmeli Piyade Er Mustafa Yerdelen, Suriye'deki görevinin ardından izne ayrıldı.

    Memleketi Erzurum'a giden Yerdelen, 27 Ağustos günü, 3 kız kardeşi ve babası ile Pasinler ilçesindeki kaplıcalara gitti.

    Dönüş yolunda otomobili kullanan Mustafa Yerdelen, kendini iyi hissetmediğini ve göğsünün ağrıdığını belirtti.

    Gece kalp krizi geçirip vefat etti

    Direksiyonun başına geçen baba Nuri Yerdelen, geldikleri Erzurum'da oğlunu muayene için bir özel hastaneye götürdü.

    Burada yapılan muayenenin ardından taburcu edilen Yerdelen evine gönderildi. Mustafa Yerdelen, aynı günün gecesinde geçirdiği kalp krizi sonucu yaşamını yitirdi.

    Acılı aile gözyaşı döktü

    Adli Tıp Kurumu'nda yapılan otopsinin ardından bugün Yakutiye ilçesindeki Narmanlı Camii’nde Mustafa Yerdelen için cenaze töreni düzenlendi. Askerin taşıdığı oğlunun fotoğrafını öpen Nuri Yerdelen, gözyaşlarını tutamadı. Yerdelen'i yakınları teselli etmeye çalıştı. Mustafa Yerdelen'in Türk bayrağına sarılı tabutuna sarılan yakınları da gözyaşlarına boğuldu.

    İzne çıkan asker, kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti #1

    Annesinin yanına defnedildi

    Mustafa Yerdelen’in cenazesi, Müftü Şahin Yıldırım’ın kıldırdığı cenaze namazının ardından 2013 yılında geçirdiği kalp krizi sonucu yaşamını yitiren annesi Asuman Yerdelen'in yanına defnedildi.

    Bekar olan Mustafa Yerdelen’in, 7 yıldır sözleşmeli piyade er olarak görev yaptığı belirtildi.

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