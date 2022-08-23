İznik Gölü kıyısındaki sazlık alanda yangın çıktı

İznik Gölü kıyısındaki sazlık alanda çıkan yangına müdahale ediliyor.

Bursa'nın Orhangazi ilçesinde, İznik Gölü kıyısında bulunan kırsal Çakırlı Mahallesi'nde, sazlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

AA'nın haberine göre ihbar üzerine olay yerine Orman Bölge Müdürlüğü ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Müdahale sürüyor

Ekipler yaklaşık 5 dönümlük alanda etkili olan yangının kontrol altına alınabilmesi için çalışmalarını sürdürüyor.