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    İznik Gölü kıyısındaki sazlık alanda yangın çıktı

    İznik Gölü kıyısındaki sazlık alanda çıkan yangına müdahale ediliyor.
    • 23.08.2022 - 21:40
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    İznik Gölü kıyısındaki sazlık alanda yangın çıktı

    Bursa'nın Orhangazi ilçesinde, İznik Gölü kıyısında bulunan kırsal Çakırlı Mahallesi'nde, sazlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

    AA'nın haberine göre ihbar üzerine olay yerine Orman Bölge Müdürlüğü ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

    Müdahale sürüyor

    Ekipler yaklaşık 5 dönümlük alanda etkili olan yangının kontrol altına alınabilmesi için çalışmalarını sürdürüyor.

    İznik Gölü kıyısındaki sazlık alanda yangın çıktı #1

    İznik Gölü kıyısındaki sazlık alanda yangın çıktı #2

    İznik Gölü kıyısındaki sazlık alanda yangın çıktı #3

    İznik Gölü kıyısındaki sazlık alanda yangın çıktı #4


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