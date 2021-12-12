İznik Gölü'nde su çekilmesi 50 metreyi geçti

Kuraklıktan olumsuz etkilenen gölde ortaya çıkan manzara düşündürüyor. Bazı balıkçı kayıkları karaya oturdu.

Türkiye'nin en büyük tatlı su kaynakları arasındaki İznik Gölü'nde su çekilmesi gün geçtikçe artıyor.

Marmara Bölgesi'nin en büyük, Türkiye'nin ise 5'inci büyük doğal gölü olan yaklaşık 300 kilometrekarelik İznik Gölü, mevsimsel kuraklıktan olumsuz etkilenmeye devam ediyor.

ÇEKİLME NET ŞEKİLDE GÖRÜLÜYOR

Bölgede tarımsal sulamada da yararlanılan gölün özellikle Çakırca Mahallesi, çekilmenin en net göründüğü noktalardan biri oldu.

Bazı balıkçı kayıklarının karaya oturduğu mahallenin kıyı bölgelerindeki iskele de suyun olmadığı bölümde kaldı.

50 METREDEN FAZLA ÇEKİLDİ

Orhangazi ilçesi sahilinde ise su, kıyıdan 50 metreden fazla çekildi. İlçede bir dönem büyük teknelerin yanaştığı iskele suyun uzağında bulunuyor.

Çakırca Mahallesi Muhtarı Zeki Bayrak, İznik Gölü'ndeki çekilmenin son yıllarda iyice belirginleştiğini söyledi.

"BU YIL DAHA FAZLA"

Çekilmelerin 3 sene önce başladığını ve yıllara göre değiştiğini dile getiren Bayrak, "Bu yıl çekilme daha fazla." dedi.

Bayrak, su seviyesinin ise 1 metre civarında düştüğünü aktardı.

İznik'te su çekilmesi 50 metreyi geçti FOTO GALERi

Kıyıda bataklıklar oluştuğunu ifade eden Bayrak, şöyle konuştu:

"DAĞLARA KAR YAĞMASI LAZIM, KURAKLIK ETKİSİ VAR"

"Buharlaşma, kış karlarının yağmaması gölü etkiliyor. Gölün dolması için dağlara kar yağması lazım. İklim bozukluklarından bahsediliyor. Sıcaklık ve buharlaşmayla beraber çok büyük bir su kaybına yol açıyor. Çekilme de buna bağlı olarak gerçekleşiyor. Kuraklık etkisi var. Son yıllarda çok kar yağmadı. Öyle olunca da otomatik olarak su seviyesi düşüyor."