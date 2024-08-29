İznik'teki orman yangınının bilançosu İznik ilçesinde 2 gün önce çıkıp, dün söndürülen orman yangınında 80 hektarlık alan zarar gördü.

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DHA

İznik'in Mecidiye Mahallesi'nde 27 Ağustos'ta çıkan orman yangını, dün öğle saatlerinde söndürüldü.

Yangın bölgeye gelen Bursa Orman Bölge Müdürlüğü ve Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı 85 araç ve 302 personelle karadan, 6 uçak ve 4 helikopterle havadan yapılan müdahale ile kontrol altına alındı.

80 HEKTAR ALAN ZARAR GÖRDÜ

Soğutma çalışmalarının ardından yangın, tamamen söndürüldü. Yangının çıkış nedeni araştırılırken, incelemede 30'u orman, 14'ü zeytinlik olmak üzere 80 hektar alan zarar gördü.

Diğer yandan Mustafakemalpaşa ilçesine bağlı Karapınar Mahallesi'nde dün çıkan orman yangını, gece saatlerinde ekiplerin müdahalesi ile söndürüldü.

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)