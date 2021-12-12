İstanbul, Tekirdağ ve Edirne’de 14 hırsızlık olayı düzenlenen eş zamanlı operasyonlarla aralarında su örgütü liderinin de bulunduğu 12 şahıs yakalanarak gözaltına alındı.

İstanbul İl Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekipleri; İstanbul/Silivri ve Tekirdağ/Çerkezköy ilçelerinde meydana gelen 14 ayrı inşaattan hırsızlık olayının aydınlatılması ve bağlantılarının ortaya çıkartılması için çalışma başlattı.

Fiziki ve istihbari çalışmalar neticesinde; inşaattan hırsızlık olaylarına karışan şüphelilerin adresleri tespit edildi.

Operasyon için düğmeye basan ekipler; İstanbul, Tekirdağ ve Edirne’de belirlenen adreslere eş zamanlı baskın düzenledi.

ELE GEÇİRİLENLER

Baskında; şahısların hırsızlık olaylarında kullandığı 3 araç, çok sayıda çalıntı inşaat malzemesi, 1 adet kurusıkı tabanca ve tabancaya ait 6 adet tabanca fişeği, 4 adet cep telefonu, 4 adet levye ile 3 adet tel kesme makası ele geçirildi.

Jandarmadan 3 ilde hırsızlık operasyonu: 12 gözaltı ViDEO

7’Sİ TUTUKLANDI

Ele geçirilen çalıntı inşaat malzemelerinin bir kısmı sahiplerine teslim edildi. 14 ayrı hırsızlık olayına karışan ve aralarında örgüt liderinin de bulunduğu 12 şahıstan 7’si tutuklanarak cezaevine gönderildi.

5'i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.