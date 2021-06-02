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    Japonya'da bir polis, görev için gittiği evi soydu

    Daha önce görev için gittiği evi soyup, 90 bin dolar değerinde eşya çalan polis tutuklandı.
    • İHA
    • 02.06.2021 - 10:58
    • Güncelleme : 02.06.2021 - 11:00
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    Japonya'da bir polis, görev için gittiği evi soydu

    Japonya'nın Mie eyaletinde bulunan Yokkaichi-nishi karakolunda görevli olan 23 yaşındaki bir polisin, görev için gittiği evi soyduğu belirlendi.

    ÇALDIĞI EŞYALARI SATINCA YAKALANDI

    Dün Komono kasabasında yaşayan bir şirket yöneticisinin evine girerek 3 lüks kol saati dahil yaklaşık 90 bin dolar değerinde eşya çaldığı belirtilen polis, çaldığı eşyaları satınca yakayı ele verdi.

    Şüpheli polisin, servet değerindeki saatleri sattığı Nagoya'daki bir dükkanın sahibinin ihbarı üzerine yakalandığı öğrenilirken, suçlamaları kabul ettiği bildirildi.

    DAHA ÖNCE GÖREVE GİTTİ

    Öte yandan tutuklanan polisin, ilk ifadesinde borçlarını ödemek için hırsızlık yaptığını ifade ettiği belirtildi.

    Çalıştığı karakolun cezai soruşturma bölümünde görev yapan şüpheli memurun, hırsızlık için girdiği eve daha önce görevi nedeniyle gittiğinin tespit edildiği açıklandı.

    Mie eyaleti polis departmanı, yaşananlar nedeniyle özür dilerken, olayla ilgili detaylı inceleme başlatıldı.

    Japonya da bir polis, görev için gittiği evi soydu #1

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