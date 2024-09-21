Japonya'da heyelanda 1 kişi öldü: Kayıp sayısı 10'a yükseldi Japonya'nın Ishikawa eyaletinde şiddetli yağış sonucu meydana gelen heyelanda 1 kişi hayatını kaybetti, kaybolanların sayısı ise 10'a yükseldi.

İHA

Japonya'nın Ishikawa eyaletinde etkili olan şiddetli yağışların yol açtığı sel ve heyelanın etkileri sürüyor.

Rekor yağışın kaydedildiği Suzu şehrinde evin yıkılması sonucu 1 kişi heyelan nedeniyle hayatını kaybetti.

1 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Sel baskınları ve toprak kaymalarında kaybolanların sayısı ise 10'a yükselirken, arama ve kurtarma çalışmalarının Japonya Öz Savunma Kuvvetleri'nin (SDF) desteğiyle sürdüğü açıklandı.

KAYBOLANLARIN SAYISI 10'A YÜKSELDİ

Birçok bölgede maddi hasar meydana gelirken, sel suyu ve toprak altında kalan evler amatör kameralara yansıdı.

11 nehirde taşkın yaşandığı belirtilirken, en az 5 bin 260 hane elektriksiz kaldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)