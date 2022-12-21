Japonya'da yıllık yenidoğan oranında rekor düşüş

Yenidoğan oranı düşüşü rekor tazeledi. Japonya’da ilk kez, yenidoğan oranının 800 binin altına düşmesi bekleniyor.

Japonya’da Sağlık, Çalışma ve Refah Bakanlığı (MHLW) tarafından açıklanan yıllık bazda doğum, vefat ve evlilik oranlarına göre bu yıl ocak-ekim döneminde yenidoğan sayısı, geçen yıla kıyasla yüzde 4,8 düştü.

Sayı, 669 bine geriledi. MHLW, bu yıl Japonya'da toplam yenidoğan sayısının 770 bin civarında olabileceğini belirtti.

AA’nın haberine göre; bu oran, doğum verilerinin resmen arşivlendiği 1899'dan bu yana en düşük seviye olarak kayda geçecek.

Yenidoğan sayısı 2030’da 800 binin altına düşecek beklentisi

Ülke geneli 2021 yılı yenidoğan sayısı, 2020'ye kıyasla 29 bin 231 düşerek 811 bin 604'e gerilemişti.

Japonya Nüfus ve Sosyal Güvenlik Araştırmaları Ulusal Enstitüsü (IPSS), yenidoğan sayısının 2022'de yaklaşık 850 bin, 2030'da ise 800 binin altına ineceği tahmininde bulunmuştu.

Nüfus yaşlanıyor

125 milyon nüfusa sahip Japonya'da hükümetin, hızla yaşlanan nüfusa karşı önlemleri artırması gerektiği belirtiliyor. Verilere göre Japonya'da 1973'te 2,09 milyon olan yenidoğan sayısı 1984'te 1,5 milyona, 2016'da ise 1 milyonun altına inmişti