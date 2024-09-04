Japonya'da yol çöktü, facianın eşiğinden döndüldü Japonya'nın Chiba eyaletinde bulunan 4 şeritli bir otoyol çökerken, yaşanan olayda ölen ya da yaralanan olmadı.

İHA

Japonya'nın Chiba eyaletinde facianın eşiğinden dönüldü.

Ichihara şehrindeki 4 şeritli bir otoyol, henüz bilinmeyen bir nedenle çöktü.

Japonya Arazi, Altyapı, Ulaştırma ve Turizm Bakanlığı'na bağlı Chiba Ulusal Karayolu Ofisi, olayın ardından yolun çift yönlü olarak trafiğe kapatıldığını açıkladı.

Kazada ölen ya da yaralanan olmadı.

SEL BASKINLARI YAŞANDI

Dün bölgede etkili olan şiddetli yağışların zeminde yumuşamaya neden olmuş olabileceğini belirten yetkililer, olayla ilgili detaylı inceleme başlatıldığını açıkladı.

Japonya'nın Chiba eyaleti dün şiddetli yağışlara teslim olmuş, birçok bölgede sel baskınları meydana gelmişti. Eyalet genelinde 112 bin kişiye tahliye uyarısı yapılırken, tren seferlerinde de aksamalar yaşanmıştı.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)