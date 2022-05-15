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    Kabataş'ta 'sıkıştırdın' diyerek İETT'ye saldırdılar

    Trafikte yolu paylaşamayan iki sürücü arasındaki tartışma, yumruklu kavgaya dönüştü. O anlar, vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.
    • İHA
    • 15.05.2022 - 12:26
    • Güncelleme : 15.05.2022 - 12:41
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    Kabataş'ta 'sıkıştırdın' diyerek İETT'ye saldırdılar

    İstanbul trafiği, zaman zaman gergin anlara sahne oluyor...

    Beyoğlu Kabataş Meclis-i Mebusan Caddesi üzerinde  Eminönü-Beşiktaş seferini yapan İETT otobüsünün şoförü seyir halindeyken, bir servis minibüsünü sıkıştırdı.

    Ardından iki sürücü arasında tartışma çıktı.

    Tartışma sırasında minibüsten inen sürücüsü ve yanındaki kadın İETT otobüsünün şoförüne tepki gösterdi. Zaman zaman hakaretler de savuran sürücü, İETT otobüsüne de yumrukladı.

    Yumrukladı, küfür etti

    Bu sırada İETT otobüsünde bulunan yolcular da olanı biteni şaşkınlıkla izledi. Tartışma nedeniyle trafikte yoğunluk da oluştu.

    Bir vatandaş trafikte yoğunluk oluştuğunu söyleyerek minibüs sürücüsünü sakinleştirdi.

    Kısa süre sonra minibüs sürücüsü ve yanındaki kadın araçlarına binerek olay yerinden ayrılırken, o anlar ise cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı. Taraflar ise birbirlerinden şikayetçi olmadı.

    Kabataş ta sıkıştırdın diyerek İETT ye saldırdılar #1

    Kabataş ta sıkıştırdın diyerek İETT ye saldırdılar #2

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    Kabataş ta sıkıştırdın diyerek İETT ye saldırdılar #4

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