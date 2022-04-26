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    Kaçak avcılık engellenince Tunceli'de dağ keçisi sayısı arttı

    Nesli tükenme tehlikesi yaşayan dağ keçilerinin avlanmasına yönelik yasağın ardından 100'e yakın dağ keçisinin olduğu bir sürü görüntülendi.
    • Haber Merkezi
    • 26.04.2022 - 11:47
    • Güncelleme : 26.04.2022 - 12:36
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    Kaçak avcılık engellenince Tunceli'de dağ keçisi sayısı arttı

    Türkiye'de yaban hayatı zenginliğinin en fazla olduğu illerden Tunceli’de, koruma altındaki hayvanların sayıları son yıllarda artış gösterdi.

    Yöre halkı tarafından kutsal kabul edilen ve Dünya Doğa Koruma Birliği'nin (IUCN) yayınladığı nesli tükenme tehlikesi altındaki türlerin kırmızı listesinde bulunan dağ keçilerinin popülasyonu da arttı.

    100'e yakın erkek dağ keçisi, karların eridiği zirvelerden inerken DKMP ekiplerinin objektifine takıldı.

    Kaçak avla mücadeleye devam edilecek

    DKMP yetkilileri, kaçak avcılığın önüne geçilmesiyle yaban keçilerinin sayılarında artış yaşandığını ve dağ keçilerini ilk defa bu kadar kalabalık bir şekilde görüntülediklerini belirtti. Yetkililer, kaçak avcılara karşı mücadelenin aralıksız devam edeceği kaydedildi.

    115 kişiye 777 bin lira ceza kesildi

    DKMP Tunceli Şube Müdürlüğü ekipleri, geçen yıl yapılan kontrollerde 115 kişi hakkında idari işlem yaptı. Bu kişilere 4915 sayılı 'Kara Avcılığı Kanunu'na muhalefet' suçundan toplam 777 bin 77 lira ceza uygulandı.

    Kaçak avcılık engellenince Tunceli de dağ keçisi sayısı arttı #1

    Kaçak avcılık engellenince Tunceli de dağ keçisi sayısı arttı #2

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