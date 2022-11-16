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    Kaçak göçmenler, Mahmutbey gişelerinde yakalandı

    Şüpheli araçta yapılan aramalarda, 5 yabancı uyruklu şahıs yakalandı. Kaçak göçmenleri 3 bin TL karşılığında taşıyan sürücü, adliyeye sevk edildi.
    • 16.11.2022 - 14:36
    • Güncelleme : 16.11.2022 - 15:38
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    Kaçak göçmenler, Mahmutbey gişelerinde yakalandı

    İstanbul’da, kaçak göçle mücadele kapsamında çalışmalar aralıksız devam ediyor…

    İstanbul Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri, dün 23.50 sıralarında, TEM Otoyolu Mahmutbey gişeler bölgesinde şüpheli bir aracı tespit etti.

    Şüphe üzerine durdurulan araçta yapılan kontrolde, üçü çocuk olmak üzere 5 yabancı uyruklunun olduğu görüldü.

    İHA’nın haberine göre; yabancı uyruklu şahıslar ile araç sürücüsü Y.I., gözaltına alındı.

    Edirne’den Sırbistan’a kaçacakları belirlendi

    Yapılan incelemede; şahısların, Y.I. isimli şahıs ile Edirne’ye götürmesi karşılığında 3 bin TL karşılığında anlaştıkları, Edirne’den Sırbistan’a kaçacakları belirlendi.

    Şüpheli Y.I., göçmen kaçakçılığı suçundan bugün adli makamlara sevk edildi.

    Kaçak göçmenler, Mahmutbey gişelerinde yakalandı ViDEO

    Kaçak göçmenler, Mahmutbey gişelerinde yakalandı #1


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