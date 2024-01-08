Kaçakçılara göz açtırılmıyor! İzmir'de büyük operasyon... Tire'de kaçak olarak kurulan sigara fabrikasına yönelik düzenlenen operasyonda, piyasa değeri 52 milyon TL olan ürünler ele geçirildi.

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İHA

İzmir'in Tire ilçesinde jandarma ekipleri, başarılı bir operasyona imza attı.

İzmir İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, TOKİ Mahallesi’nde bir fabrikaya dair ihbar aldı.

Fabrikanın kaçak olduğuna yönelik gelen ihbarla harekete geçen ekipler, teknik takip ve incelemeler sonucunda fabrikaya baskın yaptı.

Baskında ele geçirilenler

Yapılan baskında; günlük 9 bin adet üretim kapasitesine sahip sigara üretim makinesi de ele geçirildi. Yine operasyon kapsamında; bin 300 kilogram kıyılmış tütün, 308 bin 400 adet bandrolsüz kaçak sigara, 182 bin 476 adet sigara filtresi, malzemeler ve makinelere de el konuldu.

Ürünlerin değeri: 52 milyon TL

Ele geçirilen ürünlerin toplam piyasa değerinin yaklaşık 52 milyon TL olduğu değerlendirilirken, operasyonla ilgili 2 şüpheli gözaltına alındı.

Kaçak sigara fabrikasında üretilen sigaraların bekletilmeden piyasa sürüldüğü öğrenilirken, konuyla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)