Kadıköy açıklarında ilerleyen vapurdaki yolcu denize düştü Beşiktaş seferini yapan yolcu vapurundan denize düşen bir kişi Kıyı Emniyeti ekipleri tarafından kurtarıldı. O anları çevredekiler cep telefonu ile görüntüledi.

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DHA

İstanbul'da panik anları yaşandı.

Kadıköy açıklarında meydana gelen olayda, Beşiktaş seferini yapan yolcu vapurunda bulunan bir kişi henüz bilinmeyen bir nedenle denize düştü.

Ekipler kurtardı

Vapurda bulunanlar tarafından can simidi atılarak kurtarılmaya çalışılan yolcu, ihbar üzerine olay yerine gelen Kıyı Emniyeti ekipleri tarafından kurtarıldı.

O anlar kamerada

O anlar bir vatandaş tarafından cep telefonu ile görüntülendi.

Görüntülerde, denize düşen yolcunun olay yerine gelen Kıyı emniyeti ekipleri tarafından kurtarılma anları yer alıyor.

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)