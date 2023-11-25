DHA
İstanbul'da panik anları yaşandı.
Kadıköy açıklarında meydana gelen olayda, Beşiktaş seferini yapan yolcu vapurunda bulunan bir kişi henüz bilinmeyen bir nedenle denize düştü.
Ekipler kurtardı
Vapurda bulunanlar tarafından can simidi atılarak kurtarılmaya çalışılan yolcu, ihbar üzerine olay yerine gelen Kıyı Emniyeti ekipleri tarafından kurtarıldı.
O anlar kamerada
O anlar bir vatandaş tarafından cep telefonu ile görüntülendi.
Görüntülerde, denize düşen yolcunun olay yerine gelen Kıyı emniyeti ekipleri tarafından kurtarılma anları yer alıyor.Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)
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