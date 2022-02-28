Kadıköy makas atan sürücü polise yakalandı

Trafikte tehlikeli hareketlerle çevredekilerin canını hiçe sayan maganda, kendisini fark eden polislerin takibine girdi. Sürücüye 2 bin lira para cezası uygulandı.

İstanbul Kadıköy D-100 karayolunda seyir halinde olan bir otomobil sürücüsü, trafikte makas atarak tehlikeli anlara sebep oldu.

O sırada ise Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri otomobili takibe aldı.

2 BİN LİRA PARA CEZASI KESİLDİ

Bostancı Köprüsü sapağından sahile giren otomobil, Küçükyalı'da trafik polisleri tarafından durduruldu. 07 ADC 787 plakalı otomobilin sürücüsü Oğuzhan Balcı'ya trafikte makas atarak ilerlemek ve emniyet kemeri takmamak suçlarından bin 990 lira para cezası uygulandı.

SAVUNMASI ŞAŞIRTTI: GAZA GELDİM

Anestezi teknikeri olduğu öğrenilen Balcı'nın, polis ekiplerine diğer sürücülerin kendisini gaza getirdiğini ve bu nedenle makas attığını söylediği öğrenildi.