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- Kadıköy metrosundaki alkol tartışmasında yolcular birbirine girdi
Kadıköy metrosundaki alkol tartışmasında yolcular birbirine girdi
Kadıköy-Tavşantepe metrosunu kullanan bir şahıs, yolculuk esnasında alkol içmeye başladı. Çevredeki bir vatandaş tarafından uyarılınca da kavga çıktı. O anlar çevredekiler tarafından kaydedildi.
- 04.07.2022 - 13:28
- Güncelleme : 04.07.2022 - 14:24
İstanbul'daki Kadıköy-Tavşantepe metro hattını seyehat için kullanan bir kişi, alkol alarak yolculuk yapmaya başladı.
Bu durumdan rahatsız olan bir vatandaş, şahsa sözlü uyarıda bulundu.
Kavga başladı
Alkol alan kişinin vatandaşa karşılık vermesi üzerine tartışma başladı. Kısa süre içerisinde alevlenen tartışma yerini kavgaya bıraktı.
Yolcular ayırmaya çalıştı
Sinirlenen şahıs, metronun içerisinde bağırarak dehşet saçarken çıkan kavgayı diğer yolcular ayırmaya çalıştı.
O anlar kaydedildi
İHA'nın haberine göre; tren içerisinde bulunan kadın yolcular da kısa süreli panik yaşarken o anlar metrodaki bir kişi tarafından kayıt altına alındı.
Kadıköy metrodasundaki alkol tartışmasında yolcular birbirine girdi ViDEO