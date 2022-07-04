Petrol
112.35
0.64%
Euro
17.611
0.76%
Dolar
16.8312
0.46%
Altın
977.84
0.18%
Borsa
247
1.06%
Bitcoin
333.054
3.17%
BTXN Coin
6.88
-0.86%
Bitexen
24ºC
İstanbul
Çoğunlukla güneşli 24 C

    Kadıköy metrosundaki alkol tartışmasında yolcular birbirine girdi

    Kadıköy-Tavşantepe metrosunu kullanan bir şahıs, yolculuk esnasında alkol içmeye başladı. Çevredeki bir vatandaş tarafından uyarılınca da kavga çıktı. O anlar çevredekiler tarafından kaydedildi.
    • 04.07.2022 - 13:28
    • Güncelleme : 04.07.2022 - 14:24
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Kadıköy metrosundaki alkol tartışmasında yolcular birbirine girdi

    İstanbul'daki Kadıköy-Tavşantepe metro hattını seyehat için kullanan bir kişi, alkol alarak yolculuk yapmaya başladı.

    Bu durumdan rahatsız olan bir vatandaş, şahsa sözlü uyarıda bulundu.

    Kavga başladı

    Alkol alan kişinin vatandaşa karşılık vermesi üzerine tartışma başladı. Kısa süre içerisinde alevlenen tartışma yerini kavgaya bıraktı.

    Yolcular ayırmaya çalıştı

    Sinirlenen şahıs, metronun içerisinde bağırarak dehşet saçarken çıkan kavgayı diğer yolcular ayırmaya çalıştı.

    O anlar kaydedildi

    İHA'nın haberine göre; tren içerisinde bulunan kadın yolcular da kısa süreli panik yaşarken o anlar metrodaki bir kişi tarafından kayıt altına alındı.

    Kadıköy metrodasundaki alkol tartışmasında yolcular birbirine girdi ViDEO

    Kadıköy metrosundaki alkol tartışmasında yolcular birbirine girdi #1

    Kadıköy metrosundaki alkol tartışmasında yolcular birbirine girdi #2

    Kadıköy metrosundaki alkol tartışmasında yolcular birbirine girdi #3

    Kadıköy metrosundaki alkol tartışmasında yolcular birbirine girdi #4

    Kadıköy metrosundaki alkol tartışmasında yolcular birbirine girdi #5

    Kadıköy metrosundaki alkol tartışmasında yolcular birbirine girdi #6

    Kadıköy metrosundaki alkol tartışmasında yolcular birbirine girdi #7


    İlginizi Çekebilir

    Telefonları yıllar geçse de yavaşlatmayacak teknoloji
    Teknoloji

    Telefonları yıllar geçse de yavaşlatmayacak teknoloji

    Brent petrolün varil fiyatı 112,21 dolar
    Ekonomi

    Brent petrolün varil fiyatı 112,21 dolar

    Günde sadece 30 dakikanı ayırarak zengin olabilirsin!
    CoinPro

    Günde sadece 30 dakikanı ayırarak zengin olabilirsin!

    Görüş Bildir