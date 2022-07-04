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Kadıköy metrosundaki alkol tartışmasında yolcular birbirine girdi

Kadıköy metrosundaki alkol tartışmasında yolcular birbirine girdi

Kadıköy-Tavşantepe metrosunu kullanan bir şahıs, yolculuk esnasında alkol içmeye başladı. Çevredeki bir vatandaş tarafından uyarılınca da kavga çıktı. O anlar çevredekiler tarafından kaydedildi.