İş insanı V.B.B.’ye ait evde bulunan 2 kasanın kilidini kırıp, 1 milyon TL değerindeki altının yanı sıra 500 euro ve 60 bin TL çalan 3 şüpheli yakalandı.

İstanbul’un Kadıköy ilçesine bağlı Suadiye’de Zihni Sakaryalı Sokak'ta, 29 Ağustos günü iş insanı V.B.B., polise giderek evindeki iki kasanın açıldığını ve içindekilerin çalındığını söyleyerek şikayetçi oldu.

V.B.B. ifadesinde, sabah saat 08.30'da evden ayrıldığını, akşam geri döndüğünde çelik kapı göbeğinin kırıldığını, evine giren hırsızların içerde bulunan iki ayrı kasayı açtıklarını söyledi.

DHA’nın haberine göre; V.B.B., kasaların içinde 1 milyon lira değerinde altın, 500 euro ve 60 bin lira olduğunu belirtti.

Hırsızlık şüphelileri kamerada

Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, apartmanın güvenlik kamerası görüntülerini inceledi. Görüntülerde, şüphelilerin saat 10.20'de apartmana giriş yaptıkları daha sonra 11.50'de çaldıklarıyla birlikte hızla uzaklaştıkları görülüyor.

3 şüpheli yakalandı

Polis yaptığı çalışmada, kimliklerini tespit ettiği şüphelileri Fatih'te gözaltına alındı. Gürcistan uyruklu Archıl A.(32), Moldova uyruklu Ivan B.(32), Moldova uyruklu Maxim D.(32) Asayiş Şube Müdürlüğü’nde sorgulandı.

Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Kadıköy’de 1 milyon TL'lik altın çalan hırsızlar yakalandı VİDEO

