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    Kadıköy’de 10 saniye süren hırsızlık anları kamerada

    Gece saatlerinde dükkanın önünde park halinde duran motosikleti gözüne kestiren 2 şahıs, 10 saniyede 250 bin TL değerindeki aracı çalarak gözden kayboldu. Ekipler olayla ilgili çalışma başlattı.
    • 21.09.2022 - 12:58
    • Güncelleme : 21.09.2022 - 13:02
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    Kadıköy’de 10 saniye süren hırsızlık anları kamerada

    İstanbul'un Kaıdköy ilçesinde motosiklet hırsızlığı yaşandı.

    Gece saatlerinde yaşanan olayda, 2 şüpheli dükkanın önünde duran motosikleti gözüne kestirdi.

    Şahıslardan biri park halindeki aracı 10 saniye içinde çalarken, diğeri ise kendi motoruyla olay yerinden uzaklaştı.

    Motosiklete hız cezası kesildi

    O esnada iş yerinde olan dükkan sahibi ve arkadaşları durumu fark edip, hırsızların peşinden koştu.

    Kaçan hırsızlar, polis çevirmesine girmek istemeyince motosiklet plakasına hız cezası yazılmasına da neden oldu.

    Kadıköy’de 10 saniye süren hırsızlık anları kamerada #1

    O anlar kamerada

    İHA'nın aktarımına göre; polis ekipleri olayla ilgili çalışma başlatırken hırsızlık anları ise güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

    Kadıköy’de 10 saniye süren hırsızlık anları kamerada VİDEO

    Kadıköy’de 10 saniye süren hırsızlık anları kamerada #2

    "Hız yüzünden polislerden kaçarken ceza yemişler"

    Motoru çalınan şahsın arkadaşı Eren Azaboğlu, "Dükkanı kapatma saatine yakın motorlu ve kasklı iki kişi geldi. Park halinde duran motorumuzu 10 saniye içinde profesyonel şekilde kontağını kırarak götürüyorlar. 250 bin TL değerinde motosiklet. Bizim motoru çaldıktan 1 saat sonra da Erenköy’den yine aynı kişiler başka bir motosiklet daha çalıyor. Şahıslardan şikayetçi olduk. Aynı zamanda motosikletimizi çaldıktan sonra hız yüzünden polislerden kaçarken ceza yemişler. Bu sabah trafik cezası geldi." dedi.

    Kadıköy’de 10 saniye süren hırsızlık anları kamerada #3


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