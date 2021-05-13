Kimliği belirlenemeyen kasklı 2 kişi, 100 bin lira değerindeki motosikleti 30 saniyede çaldı. Hırsızlık anları kameraya yansıdı.

Dün sabah saat 07.00 sıralarında, İstanbul Kadıköy Kozyatağı Mahallesi’ne motosiklet ile gelen 2 kişi, site bahçesinde park halinde olan motosikleti, disk ve direksiyon kilidini kırarak, çaldı.

Hırsızlık, Muhittin Kara'nın motosikletini park ettiği yerde bulamamasıyla ortaya çıktı. Kara'nnın şikayeti üzerine polis ekipleri,şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

GÜVENLİK KAMERASINA YANSIDI

Sitenin güvenlik kameralarına yansıyan görüntüde; şüphelilerin gelişleri, disk ve direksiyon kilidini kırarak, motosikleti çalmaları yer alıyor.

SON ZAMANLARDA ARTAN HIRSIZLIKTAN ŞİKAYET ETTİLER

Motosikletin sahibi Muhittin Kara, “Sitenin bahçe kapısını bozuyorlar. Motosikletin alarmlı disk kilidini ve direksiyon kilidini kırıyorlar. Motoru çalıp, götürüyorlar. İki motor olduğu için arkadaki çalışan motorla benim motoru iterek götürmüşler. Bu aralar Kozyatağı Mahallesi’nde çalınan çok motor oldu, polisten yardım bekliyoruz. Çok mağduruz, şu anki piyasa değeri 100 bin lira ediyor.” diye konuştu.

Kadıköy'de 100 bin liralık motosiklet 30 saniyede çalındı VİDEO









